Week 0 AHSAA Football Scores

AHSAA Kickoff Classic

Beauregard 29, Selma 6

CLASS 7A

Austin 28, Hartselle 17

Central-Phenix City 48, Hewitt-Trussville 24

Daphne 19, Murphy 0

Dothan 59, Carroll 14

Enterprise 63, Eufaula 14

Fairhope 17, Spanish Fort 14

Vestavia Hills 35, Mountain Brook 10

CLASS 6A

Athens 63, East Limestone 14

Helena 50, Chelsea 14

Minor 54, Huffman 0

Muscle Shoals 48, Bob Jones 14

Oxford 33, McAdory 23

Pelham 21, Jackson-Olin 6

Stanhope Elmore 42, Shades Valley 13

St. Paul’s Episcopal 14, UMS-Wright 7

CLASS 5A

Arab 34, Albertville 6

Faith Academy 43, JAG 24

Gulf Shores 41, St. Michael Catholic 20

Holtville 28, Fultondale 24

Jemison 27, Thorsby 26

Russellville 35, Grissom 12

Springville 28, Etowah 21

Wenonah 38, Sylacauga 7

CLASS 4A

Andalusia 42, Opp 8

Bayside Academy 33, Elberta 7

Brooks 35, Colbert County 7

Cherokee County 48, Alexandria 14

Oneonta 55, Cleveland 24

CLASS 3A

Ashford 42, Graceville 0

Elkmont 30, Sheffield 29

Fayette County 12, Cordova 7

Geraldine 26, Coosa Christian 0

Lauderdale County 27, Tanner 21

Madison Academy 42, Deshler 6

MarsdHill Bible 55, Cullman 21

Northside Methodist 25, Houston County 6

Ohatchee 32, Saks 8

Prattville Christian 34, Billingsley 7

Saint James 49, Montgomery Academy 13

Weaver 40, Donoho 13

Winfield 23, Dora 20

CLASS 2A

Highland Home 39, Providence Christian 0

Lexington 42, Colbert Heights 25

Locust Fork 61, Appalachian 20

Luverne 28, Brantley 14

North Sand Mountain 15, Valley Head 0

Reeltown 41, Tallassee 14

Winston County 14, Addison 0

CLASS 1A

Brilliant 64, Waterloo 0

Elba 35, New Broclton 8

Meek 18, Maplesville 12

Pleasant Home 42, A.L. Johnson 16

Spring Garden 48, Sand Rock 22

Wadley 35, Horseshoe Bend 7

Winterboro 33, Cedar Bluff 7

