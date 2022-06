Crunchy Cajun Ahi Tacos

· 3 flour tortillas

· 6 oz blackened Ahi Tuna

· 3 oz Marinated Cabbage

· 3 oz Cilantro Lime Crema

· 3 oz Pickled Onions

· Fresh chopped cilantro

· Fried Tortilla Chips

· Creole Salsa

