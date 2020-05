Happy #Monday 😃 We have an exciting announcement you don’t want to miss! The Birmingham Police Department, City of Birmingham & Fraternal Order of Police are teaming up for a major food drive THIS Saturday at Legion Field from 9 a.m. to 3 p.m. Tell your friends! @cityofbirmingham ................................. Feliz #Lunes 😃 ¡Tenemos un anuncio emocionante que no querrás perderte! El Departamento de Policía de Birmingham, la Ciudad de Birmingham y la Orden Fraternal de Policía se unen para una importante campaña de comida este sábado en el Legion Field de 9 a.m. a 3 p.m. ¡Dile a tus amigos! #wevegotyourback #legionfield