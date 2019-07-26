Daycare subsidy could go away if no license by August

BIRMINGHAM, Ala. (WBRC) - Parents who send their kids to daycare partly by using government subsidy could lose those benefits on August 1 if their daycare facility is not licensed.
Families who meet the income criteria can apply for the subsidy program to help cover some of the costs.
However, because of a new law passed in 2018, Alabama daycares must be licensed by August 1, 2019 to continue receiving the subsidy payments.
Parents who use the program are being encouraged to make sure they use a licensed facility or move their child to another daycare.
"If they are not licensed, find out what are their plans. Are they in the process of becoming licensed or are they going to drop subsidy all together,” said Joan Wright, executive director Childcare Resources.
Below is a list of facilities receiving the subsidy that are not yet licensed: (Source: Alabama DHR, as of July 25, 2019)
03 BARBOUR SAINT JOHN AME CHURCH
08 CALHOUN COLORFUL MINISTRIES
08 CALHOUN EVER INCREASING KINGDOM MINI. SITE III
08 CALHOUN FIRST UNITED METHODIST CHURCH-ANNISTON
08 CALHOUN LAKEVIEW BAPTIST CHURCH
08 CALHOUN WORD ALIVE INTERNATIONAL OUTREACH CHURCH
17 COLBERT A TOUCH OF LOVE MINISTRY CHURCH
17 COLBERT EKKLESIA MISSIONARY BAPTIST CHURCH
17 COLBERT MOUNT PLEASANT BAPTIST CHURCH MINISTRIES
17 COLBERT NEW DESTINY MINISTRIES CHURCH
24 DALLAS ELLWOOD COMMUNITY CHURCH
24 DALLAS TABERNACLE OF PRAISE CHURCH
26 ELMORE GATEWAY EMPOWERMENT MINISTRY
28 ETOWAH FIRST UNITED METH CHURCH OF HOKES BLUFF
35 HOUSTON CALVARY BAPTIST CHURCH
35 HOUSTON PENTECOSTAL DELIVERANCE FAITH TEMPLE #2
36 JACKSON MOUNTAIN VIEW CHURCH OF GOD
37 JEFFERSON BETHEL MISSIONARY BAPT. CH., PRATT CITY
37 JEFFERSON CHURCH ON THE WAY
37 JEFFERSON ETERNAL LIFE INTERNATIONAL MINI. SITE II
37 JEFFERSON FIRST BAPTIST CHURCH OF MT. OLIVE
37 JEFFERSON FIRST MISSIONARY BAPT CH OF EAST THOMAS
37 JEFFERSON FIRST MISSIONARY BAPTIST CHURCH
37 JEFFERSON GREATER EMMANUEL TEMPLE HOLINESS CHURCH
37 JEFFERSON GREATER MT ZION TEMPLE OF DELIVERANCE CH
37 JEFFERSON JESUS IS LORD MINISTRY, INC
37 JEFFERSON KINGDOM FAMILY CHRISTIAN FELLOWSHIP
37 JEFFERSON LIFE CHANGING WORSHIP CENTER
37 JEFFERSON LOVEJOY MINISTRIES CHURCH, SITE II
37 JEFFERSON MONUMENT OF LOVE CHRISTIAN LIFE MIN.
37 JEFFERSON MT. OLIVE BAPTIST CHURCH
37 JEFFERSON NEW BETHLEHEM BAPTIST CHURCH
37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH - AVONDALE
37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH -SITE III
37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH SW - SITE II
37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH SW - SITE I
37 JEFFERSON NEW JERUSALEM AOH CHURCH OF GOD
37 JEFFERSON NICHOLS TEMPLE AME CHURCH
37 JEFFERSON REBIRTH CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH
37 JEFFERSON SHADY GROVE MISSIONARY BAPTIST CHURCH
37 JEFFERSON THE CELEBRATION CHURCH
37 JEFFERSON THE CHURCH OF LOVE
37 JEFFERSON THE TOWER CHRISTIAN CHURCH
37 JEFFERSON TRINITY WORSHIP CENTER CHURCH
37 JEFFERSON WOODLAND PARK CHURCH OF CHRIST
39 LAUDERDALE EKKLESIA MISSIONARY BAPTIST CHURCH - #2
39 LAUDERDALE ST. JOHN UNITED METHODIST CHURCH
41 LEE SOUL'S HARBOR FULL GOSPEL FAITH MISSIONS
45 MADISON EAGLES' NEST MINISTRIES CHURCH
45 MADISON FARLEY COMMUNITY CHURCH
45 MADISON FELLOWSHIP OF FAITH CHURCH
45 MADISON HOPE COMMUNITY CHURCH
45 MADISON LATHAM UNITED METHODIST CHURCH
45 MADISON PENTECOSTAL LIGHTHOUSE CHURCH, INC.
45 MADISON ST. LUKE CHRISTIAN CHURCH
45 MADISON SYLVIA COLLINS MINISTRIES
45 MADISON THE STONE CHRISTIAN CENTER
45 MADISON THE VOICE OF GOD FELLOWSHIP
45 MADISON UNIVERSAL LIFE CHURCH
48 MARSHALL CONNECT CHURCH
49 MOBILE CELEBRATION CHURCH
49 MOBILE KIDZ FIRST MINISTRIES
49 MOBILE MOFFETT ROAD ASSEMBLY OF GOD
49 MOBILE REDEEMED COMMUNITY CHURCH
49 MOBILE REVELATION MISSIONARY BAPTIST CHURCH
49 MOBILE SOLID FOUNDATION COMM. MIN. CHURCH
49 MOBILE ST. JOHN'S DELIVERANCE TEMPLE
51 MONTGOMERY EBENEZER STONE OF HELP
51 MONTGOMERY GREATER BIBLEWAY TEMPLE CHURCH, INC.
51 MONTGOMERY HOPE CHRISTIAN OUTREACH MINISTRY
51 MONTGOMERY MU THETA CHI CHRISTIAN INCORPORATION
51 MONTGOMERY RIVERSEDGE CHURCH
51 MONTGOMERY THE HEART OF WORSHIP MINISTRY
52 MORGAN AHEAD ACADEMY
52 MORGAN ST. ANDREWS CHURCH OF GRACE
55 PIKE BREAD OF LIFE DELIVERANCE CHURCH MIN.
55 PIKE WOMEN OF THUNDER HEALING MINISTRY CHURCH
58 ST. CLAIR FAITH VENTURES INTERNATIONAL
61 TALLADEGA LIVING WORD MINISTRY
61 TALLADEGA NEW BIRTH CHRISTIAN CENTER
61 TALLADEGA TRUE LIGHT COMMUNITY CHURCH
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