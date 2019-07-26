Daycare subsidy could go away if no license by August

Daycare license deadline approaching
By John Huddleston | July 26, 2019 at 3:54 PM CDT - Updated July 26 at 4:45 PM

BIRMINGHAM, Ala. (WBRC) - Parents who send their kids to daycare partly by using government subsidy could lose those benefits on August 1 if their daycare facility is not licensed.

Families who meet the income criteria can apply for the subsidy program to help cover some of the costs.

However, because of a new law passed in 2018, Alabama daycares must be licensed by August 1, 2019 to continue receiving the subsidy payments.

Parents who use the program are being encouraged to make sure they use a licensed facility or move their child to another daycare.

"If they are not licensed, find out what are their plans. Are they in the process of becoming licensed or are they going to drop subsidy all together,” said Joan Wright, executive director Childcare Resources.

Below is a list of facilities receiving the subsidy that are not yet licensed: (Source: Alabama DHR, as of July 25, 2019)

03 BARBOUR SAINT JOHN AME CHURCH

08 CALHOUN COLORFUL MINISTRIES

08 CALHOUN EVER INCREASING KINGDOM MINI. SITE III

08 CALHOUN FIRST UNITED METHODIST CHURCH-ANNISTON

08 CALHOUN LAKEVIEW BAPTIST CHURCH

08 CALHOUN WORD ALIVE INTERNATIONAL OUTREACH CHURCH

17 COLBERT A TOUCH OF LOVE MINISTRY CHURCH

17 COLBERT EKKLESIA MISSIONARY BAPTIST CHURCH

17 COLBERT MOUNT PLEASANT BAPTIST CHURCH MINISTRIES

17 COLBERT NEW DESTINY MINISTRIES CHURCH

24 DALLAS ELLWOOD COMMUNITY CHURCH

24 DALLAS TABERNACLE OF PRAISE CHURCH

26 ELMORE GATEWAY EMPOWERMENT MINISTRY

28 ETOWAH FIRST UNITED METH CHURCH OF HOKES BLUFF

35 HOUSTON CALVARY BAPTIST CHURCH

35 HOUSTON PENTECOSTAL DELIVERANCE FAITH TEMPLE #2

36 JACKSON MOUNTAIN VIEW CHURCH OF GOD

37 JEFFERSON BETHEL MISSIONARY BAPT. CH., PRATT CITY

37 JEFFERSON CHURCH ON THE WAY

37 JEFFERSON ETERNAL LIFE INTERNATIONAL MINI. SITE II

37 JEFFERSON FIRST BAPTIST CHURCH OF MT. OLIVE

37 JEFFERSON FIRST MISSIONARY BAPT CH OF EAST THOMAS

37 JEFFERSON FIRST MISSIONARY BAPTIST CHURCH

37 JEFFERSON GREATER EMMANUEL TEMPLE HOLINESS CHURCH

37 JEFFERSON GREATER MT ZION TEMPLE OF DELIVERANCE CH

37 JEFFERSON JESUS IS LORD MINISTRY, INC

37 JEFFERSON KINGDOM FAMILY CHRISTIAN FELLOWSHIP

37 JEFFERSON LIFE CHANGING WORSHIP CENTER

37 JEFFERSON LOVEJOY MINISTRIES CHURCH, SITE II

37 JEFFERSON MONUMENT OF LOVE CHRISTIAN LIFE MIN.

37 JEFFERSON MT. OLIVE BAPTIST CHURCH

37 JEFFERSON NEW BETHLEHEM BAPTIST CHURCH

37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH - AVONDALE

37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH -SITE III

37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH SW - SITE II

37 JEFFERSON NEW HOPE BAPTIST CHURCH SW - SITE I

37 JEFFERSON NEW JERUSALEM AOH CHURCH OF GOD

37 JEFFERSON NICHOLS TEMPLE AME CHURCH

37 JEFFERSON REBIRTH CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH

37 JEFFERSON SHADY GROVE MISSIONARY BAPTIST CHURCH

37 JEFFERSON THE CELEBRATION CHURCH

37 JEFFERSON THE CHURCH OF LOVE

37 JEFFERSON THE TOWER CHRISTIAN CHURCH

37 JEFFERSON TRINITY WORSHIP CENTER CHURCH

37 JEFFERSON WOODLAND PARK CHURCH OF CHRIST

39 LAUDERDALE EKKLESIA MISSIONARY BAPTIST CHURCH - #2

39 LAUDERDALE ST. JOHN UNITED METHODIST CHURCH

41 LEE SOUL'S HARBOR FULL GOSPEL FAITH MISSIONS

45 MADISON EAGLES' NEST MINISTRIES CHURCH

45 MADISON FARLEY COMMUNITY CHURCH

45 MADISON FELLOWSHIP OF FAITH CHURCH

45 MADISON HOPE COMMUNITY CHURCH

45 MADISON LATHAM UNITED METHODIST CHURCH

45 MADISON PENTECOSTAL LIGHTHOUSE CHURCH, INC.

45 MADISON ST. LUKE CHRISTIAN CHURCH

45 MADISON SYLVIA COLLINS MINISTRIES

45 MADISON THE STONE CHRISTIAN CENTER

45 MADISON THE VOICE OF GOD FELLOWSHIP

45 MADISON UNIVERSAL LIFE CHURCH

48 MARSHALL CONNECT CHURCH

49 MOBILE CELEBRATION CHURCH

49 MOBILE KIDZ FIRST MINISTRIES

49 MOBILE MOFFETT ROAD ASSEMBLY OF GOD

49 MOBILE REDEEMED COMMUNITY CHURCH

49 MOBILE REVELATION MISSIONARY BAPTIST CHURCH

49 MOBILE SOLID FOUNDATION COMM. MIN. CHURCH

49 MOBILE ST. JOHN'S DELIVERANCE TEMPLE

51 MONTGOMERY EBENEZER STONE OF HELP

51 MONTGOMERY GREATER BIBLEWAY TEMPLE CHURCH, INC.

51 MONTGOMERY HOPE CHRISTIAN OUTREACH MINISTRY

51 MONTGOMERY MU THETA CHI CHRISTIAN INCORPORATION

51 MONTGOMERY RIVERSEDGE CHURCH

51 MONTGOMERY THE HEART OF WORSHIP MINISTRY

52 MORGAN AHEAD ACADEMY

52 MORGAN ST. ANDREWS CHURCH OF GRACE

55 PIKE BREAD OF LIFE DELIVERANCE CHURCH MIN.

55 PIKE WOMEN OF THUNDER HEALING MINISTRY CHURCH

58 ST. CLAIR FAITH VENTURES INTERNATIONAL

61 TALLADEGA LIVING WORD MINISTRY

61 TALLADEGA NEW BIRTH CHRISTIAN CENTER

61 TALLADEGA TRUE LIGHT COMMUNITY CHURCH

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