Thursday's Scores

By The Associated Press



BOYS PREP BASKETBALL=

1A Regional Semifinal=

Central=

Wadley 63, Talladega County Central 56

1A Regional Semifinal=

Northeast=

Skyline 57, Decatur Heritage 39

2A Regional Semifinal=

Northwest=

Mars Hill Bible 62, Red Bay 58

2A Regional Semifinal=

South=

Barbour County 58, Elba 48

6A Regional Semifinal=

Central=

Hillcrest 53, Opelika 48

Paul Bryant 55, Helena 44

7A Regional Semifinal=

Northeast=

Huffman 69, Gadsden 62

Mountain Brook 54, Grissom 37

7A Regional Semifinal=

Northwest=

Hoover 59, James Clemens 54

Sparkman 71, Vestavia Hills 55

7A Regional Semifinal=

South=

McGill-Toolen 58, Theodore 36

Murphy 65, Baker 62

GIRLS PREP BASKETBALL=

1A Regional Semifinal=

Central=

Loachapoka 51, Talladega County Central 42

Westminster School at Oak Mountain 55, Isabella 23

1A Regional Semifinal=

Northeast=

Skyline 61, Decatur Heritage 55

Spring Garden 50, Cedar Bluff 26

2A Regional Semifinal=

Northwest=

Cold Springs 59, Lamar County 41

Phil Campbell 55, Mars Hill Bible 46

2A Regional Semifinal=

South=

Abbeville 53, Elba 35

Samson 63, Chickasaw 31

6A Regional Semifinal=

Central=

Hillcrest 68, Helena 31

Opelika 81, Paul Bryant 25

7A Regional Semifinal=

Northeast=

Huffman 61, Hewitt-Trussville 56

Spain Park 59, Grissom 47

7A Regional Semifinal=

Northwest=

Hoover 53, Buckhorn 34

Sparkman 66, Tuscaloosa County 53

7A Regional Semifinal=

South=

McGill-Toolen 53, Alma Bryant 40

Murphy 44, Davidson 38

