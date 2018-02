Saturday's Scores

By The Associated Press



BOYS PREP BASKETBALL=

1A Area 5=

Final=

Ellwood Christian Academy 73, Maplesville 56

1A Area 10=

Final=

Sacred Heart 50, Spring Garden 49

1A Area 13=

Final=

Belgreen 92, Tharptown 59

1A Area 14=

Final=

Cedar Bluff 62, Skyline 54

2A Area 5=

Final=

Barbour County 66, Abbeville 54

2A Area 7=

Final=

Aliceville 71, Keith 48

2A Area 12=

Final=

Collinsville 56, Westbrook Christian 46

3A Area 4=

Final=

Pike County 25, Houston Academy 21

4A Area 2=

Final=

Andalusia 65, Escambia County 57

4A Area 4=

Final=

St. James 44, Catholic-Montgomery 36

4A Area 5=

Final=

Tallassee 53, Dadeville 46

4A Area 8=

Final=

Handley 74, Anniston 46

5A Area 13=

Final=

Etowah 64, Alexandria 62

5A Area 15=

Final=

Lee-Huntsville 60, Mae Jemison 51

6A Area 2=

Final=

Daphne 61, Spanish Fort 58

6A Area 7=

Final=

Paul Bryant 44, Hillcrest 41

6A Area 9=

Final=

Hueytown def. McAdory, forfeit

6A Area 16=

Final=

Hazel Green 77, Muscle Shoals 69

7A Area 1=

Final=

Baker 46, Theodore 43

7A Area 4=

Final=

Auburn 78, Central-Phenix City 61

7A Area 6=

Final=

Mountain Brook 70, Huffman 66

7A Area 7=

Final=

Gadsden 57, Grissom 52

7A Area 8=

Final=

Sparkman 54, James Clemens 47

GIRLS PREP BASKETBALL=

6A Area 9=

Final=

McAdory 74, Hueytown 30

7A Area 7=

Final=

Hewitt-Trussville 67, Grissom 59

7A Area 8=

Final=

Sparkman 68, Buckhorn 29

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.