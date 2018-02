Friday's Scores

By The Associated Press



BOYS PREP BASKETBALL=

Tanner 51, Mars Hill Bible 46

1A Area 2=

Final=

Houston County 76, Florala 58

1A Area 4=

Final=

Linden 52, Marengo, Ill. 37

1A Area 6=

Final=

Wadley 48, Notasulga 44

1A Area 12=

Final=

Meek 68, Marion County 63

1A Area 16=

Final=

Hubbard 59, Cherokee 40

2A Area 1=

Final=

Saint Luke's Episcopal 72, Chickasaw 28

2A Area 3=

Final=

Geneva County 55, Cottonwood 38

2A Area 6=

Final=

Goshen 74, Calhoun 67

2A Area 8=

Final=

Lanett 64, LaFayette 58

2A Area 9=

Final=

Thorsby 72, Billingsley 60

2A Area 11=

Final=

Tarrant 61, Altamont 52

2A Area 13=

Final=

Saint Bernard Prep 52, Falkville 49

2A Area 14=

Final=

Sulligent 50, Red Bay 49

2A Area 15=

Final=

Section 91, Fyffe 51

3A Area 1=

Final=

Cottage Hill 48, Mobile Christian 33

3A Area 2=

Final=

Hillcrest-Evergreen 93, Flomaton 54

3A Area 5=

Final=

Prattville Christian Academy 59, Southside-Selma 42

3A Area 10=

Final=

Piedmont 61, Glencoe 43

3A Area 11=

Final=

Holly Pond 68, Locust Fork 37

3A Area 14=

Final=

Plainview 86, Pisgah 73

3A Area 15=

Final=

Elkmont 49, East Lawrence 45

4A Area 6=

Final=

Greensboro 58, Bibb County 48

4A Area 9=

Final=

Childersburg 60, Oneonta 50

4A Area 10=

Final=

Cordova 82, Good Hope 53

4A Area 11=

Final=

Haleyville 52, Fayette County 43

4A Area 12=

Final=

Hokes Bluff 58, Jacksonville 43

4A Area 14=

Final=

Madison Academy 43, Westminster Christian Academy 41

4A Area 15=

Final=

West Limestone 50, Danville 39

4A Area 16=

Final=

Deshler 68, Central-Florence 53

5A Area 6=

Final=

Calera 102, Dallas County 61

5A Area 9=

Final=

Wenonah 65, Pleasant Grove 40

5A Area 12=

Final=

Fairview 82, Hayden 79

5A Area 14=

Final=

Guntersville 58, Arab 41

5A Area 16=

Final=

Brooks 52, Lawrence County 26

6A Area 1=

Final=

LeFlore 56, Blount 41

6A Area 5=

Final=

Chilton County 60, Selma 55

6A Area 8=

Final=

Helena 38, Pelham 37

6A Area 10=

Final=

Parker 41, Homewood 32

6A Area 14=

Final=

Albertville 42, Cullman 40

6A Area 15=

Final=

Columbia 46, Austin 33

7A Area 5=

Final=

Hoover 64, Vestavia Hills 45

GIRLS PREP BASKETBALL=

Greensboro 59, Bibb County 29

Hazel Green 54, Athens 35

Hubbard 62, Covenant Christian 42

Mars Hill Bible 54, Tanner 51

Phillips-Bear Creek 71, Belgreen 43

1A Area 4=

Final=

Linden 57, Marengo 35

1A Area 6=

Final=

Loachapoka 49, Notasulga 43

1A Area 9=

Final=

Holy Spirit 79, Berry 40

1A Area 10=

Final=

Spring Garden 76, Sacred Heart 20

1A Area 14=

Final=

Skyline 53, Cedar Bluff 45

2A Area 1=

Final=

Saint Luke's Episcopal 66, Chickasaw 56

2A Area 5=

Final=

Abbeville 33, Ariton 31

2A Area 7=

Final=

Keith 46, R.C. Hatch 43

2A Area 8=

Final=

LaFayette 53, Lanett 44

2A Area 12=

Final=

Collinsville 57, Sand Rock 51

3A Area 4=

Final=

Providence Christian 39, Daleville 21

3A Area 9=

Final=

Weaver 53, Walter Wellborn 48

4A Area 2=

Final=

Monroe County 56, Escambia County 20

4A Area 4=

Final=

St. James 42, Catholic-Montgomery 30

4A Area 5=

Final=

Elmore County 58, Dadeville 54

4A Area 7=

Final=

Sipsey Valley 80, Holt 55

4A Area 8=

Final=

Handley 64, Anniston 54

4A Area 9=

Final=

Childersburg 37, Oneonta 24

4A Area 12=

Final=

Jacksonville 35, Hokes Bluff 33

5A Area 6=

Final=

Calera 68, Marbury 56

5A Area 8=

Final=

Shelby County 53, Briarwood Christian 45

5A Area 9=

Final=

Wenonah 60, Pleasant Grove 43

5A Area 13=

Final=

Alexandria 47, Boaz 27

5A Area 15=

Final=

Lee-Huntsville 55, Mae Jemison 51

6A Area 1=

Final=

LeFlore 43, Blount 28

6A Area 2=

Final=

Daphne 51, Baldwin County 34

6A Area 4=

Final=

Carver-Montgomery 49, Sidney Lanier 46

6A Area 7=

Final=

Hillcrest 53, Paul Bryant 51

6A Area 8=

Final=

Helena 45, Pelham 36

7A Area 1=

Final=

Davidson 68, Alma Bryant 61

7A Area 2=

Final=

McGill-Toolen 37, Murphy 27

7A Area 4=

Final=

Auburn 58, Central-Phenix City 44

7A Area 5=

Final=

Hoover 56, Tuscaloosa County 45

7A Area 6=

Final=

Spain Park 44, Huffman 41

