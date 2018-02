Thursday's Scores

By The Associated Press



BOYS PREP BASKETBALL

1A Area 9=

Final=

South Lamar 55, Pickens County 44

1A Area 10=

Semifinal=

Sacred Heart 104, Jacksonville Christian 48

Spring Garden 87, Donoho 53

1A Area 11=

Final=

Appalachian 70, Southeastern 68

1A Area 14=

Semifinal=

Cedar Bluff 70, Valley Head 37

1A Area 15=

Final=

Decatur Heritage 62, Lindsay Lane Christian Academy 38

2A Area 2=

Final=

Southern Choctaw 56, Choctaw County 53

2A Area 4=

Final=

Elba 55, New Brockton 28

2A Area 5=

Semifinal=

Abbeville 72, Ariton 29

2A Area 7=

Semifinal=

Keith 54, Francis Marion 44

2A Area 12=

Semifinal=

Collinsville 90, Gaston 48

Westbrook Christian 72, Sand Rock 31

3A Area 3=

Final=

Geneva 47, Straughn 24

3A Area 4=

Semifinal=

Houston Academy 54, Providence Christian 42

Pike County 52, Daleville 34

3A Area 6=

Final=

Central Coosa 59, Randolph County 50

3A Area 9=

Final=

Weaver 72, Ohatchee 53

3A Area 12=

Final=

Hanceville 66, Carbon Hill 37

3A Area 13=

Final=

Geraldine 57, New Hope 47

4A Area 1=

Final=

UMS-Wright 61, Thomasville 24

4A Area 2=

Semifinal=

Andalusia 68, W.S. Neal 52

4A Area 4=

Semifinal=

St. James 56, Trinity Presbyterian 48

4A Area 7=

Final=

Holt 71, Sipsey Valley 52

4A Area 8=

Semifinal=

Anniston 53, Saks 49

5A Area 7=

Final=

Sumter Central High School 62, Demopolis 52

5A Area 8=

Final=

Sylacauga 68, Briarwood Christian 63

5A Area 13=

Semifinal=

Alexandria 42, Boaz 24

Etowah 73, Douglas 51

5A Area 15=

Semifinal=

Lee-Huntsville 82, Ardmore 41

6A Area 2=

Semifinal=

Daphne 65, Baldwin County 62

6A Area 3=

Final=

Russell County 74, Northview 44

6A Area 4=

Final=

Carver-Montgomery 68, Sidney Lanier 51

6A Area 12=

Final=

Pinson Valley 73, Center Point 58

6A Area 13=

Final=

Oxford 61, Southside-Gadsden 49

6A Area 16=

Semifinal=

Hazel Green 73, Florence 69

Muscle Shoals 68, Athens 67, OT

7A Area 1=

Semifinal=

Baker 55, Mary Montgomery 49

Theodore 49, Alma Bryant 46

7A Area 6=

Semifinal=

Huffman 46, Oak Mountain 35

7A Area 7=

Semifinal=

Grissom 47, Huntsville 45

7A Area 8=

Semifinal=

James Clemens 48, Buckhorn 46

GIRLS PREP BASKETBALL

Good Hope 57, Dora 45

1A Area 1=

Final=

J.F. Shields 70, McIntosh 37

1A Area 2=

Final=

Pleasant Home 51, Kinston 23

1A Area 5=

Final=

Isabella 72, Autaugaville 26

1A Area 12=

Final=

Marion County 51, Meek 47

2A Area 3=

Final=

Samson 68, Geneva County 42

2A Area 4=

Final=

Elba 55, Zion Chapel 28

2A Area 6=

Final=

Central-Hayneville 65, Luverne 50

2A Area 13=

Final=

Cold Springs 71, Winston County 35

2A Area 14=

Final=

Phil Campbell 69, Lamar County 50

2A Area 15=

Final=

Fyffe 43, Section 41

3A Area 1=

Final=

Clarke County 66, Cottage Hill 36

3A Area 3=

Final=

Geneva 47, Straughn 24

3A Area 10=

Final=

Glencoe 71, Piedmont 50

3A Area 11=

Final=

Locust Fork 48, Susan Moore 47

3A Area 12=

Final=

Carbon Hill 61, Hanceville 53

3A Area 13=

Final=

Geraldine 54, Brindlee Mountain 26

3A Area 15=

Final=

West Morgan 58, Clements 51

4A Area 14=

Final=

Madison Academy 66, Madison County 43

4A Area 15=

Final=

Priceville 59, Danville 52

4A Area 16=

Final=

Deshler 68, Wilson 30

5A Area 12=

Final=

Fairview 65, West Point 43

5A Area 16=

Final=

East Limestone 44, Lawrence County 38

6A Area 5=

Final=

Chilton County 60, Selma 59

6A Area 10=

Final=

Ramsay 60, Homewood 49

6A Area 14=

Final=

Brewer 58, Cullman 48

6A Area 15=

Final=

Hartselle 62, Austin 59

