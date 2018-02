Wednesday's Scores

By The Associated Press



BOYS PREP BASKETBALL

1A Area 6=

Semifinals=

Wadley 47, Loachapoka 40

1A Area 16=

Semifinals=

Cherokee 70, Covenant Christian 63

Hubbard 83, Waterloo 29

2A Area 6=

Semifinals=

Calhoun 59, Luverne 35

Goshen 75, Central-Hayneville 70

3A Area 5=

Semifinals=

Prattville Christian Academy 47, Montgomery Academy 33

Southside-Selma 71, Montevallo 46

4A Area 3=

Final=

Ashford 56, Dale County 26

4A Area 12=

Semifinals=

Hokes Bluff 46, White Plains 38, OT

Jacksonville 45, Cherokee County 43

5A Area 9=

Semifinals=

Pleasant Grove 58, Fairfield 47

Wenonah 83, Woodlawn 31

6A Area 1=

Semifinals=

Blount 62, B.C. Rain 60

LeFlore 62, Saraland 30

6A Area 6=

Final=

Opelika 53, Wetumpka 36

6A Area 8=

Semifinals=

Pelham 56, Chelsea 50

6A Area 10=

Semifinals=

Homewood 31, Shades Valley 30

Parker 61, Ramsay 46

6A Area 15=

Semifinals=

Austin 48, Hartselle 35

Columbia 53, Decatur 29

7A Area 5=

Semifinals=

Hoover 61, Thompson 43

Vestavia Hills 55, Tuscaloosa County 53

GIRLS PREP BASKETBALL

1A Area 6=

Semifinals=

Loachapoka 56, Wadley 25

1A Area 7=

Final=

Talladega County Central 64, Winterboro 32

1A Area 9=

Semifinals=

Berry 44, Pickens County 35

Holy Spirit 70, South Lamar 24

1A Area 11=

Final=

Coosa Christian 58, Appalachian 43

2A Area 2=

Final=

Southern Choctaw 55, Choctaw County 50

2A Area 7=

Semifinals=

Aliceville 47, R.C. Hatch 34

2A Area 10=

Final=

Ranburne 47, Vincent 10

3A Area 4=

Semifinals=

Daleville 45, Wicksburg 26

Providence Christian 58, Pike County 51

3A Area 6=

Final=

Central Coosa 62, Beulah 30

3A Area 9=

Semifinals=

Weaver 63, Ohatchee 36

4A Area 1=

Final=

Thomasville 31, UMS-Wright 27

4A Area 2=

Semifinals=

Escambia County 51, Andalusia 50

Monroe County 62, W.S. Neal 21

4A Area 3=

Final=

Ashford 39, Dale County 15

4A Area 4=

Semifinals=

Catholic-Montgomery 44, Trinity Presbyterian 22

St. James 62, B. T. Washington Magnet 24

4A Area 5=

Semifinals=

Dadeville 54, Alabama Christian Academy 41

Elmore County 47, Tallassee 41

4A Area 7=

Semifinals=

Holt 62, Northside 46

Sipsey Valley 69, Oak Grove 11

4A Area 11=

Final=

Winfield 56, Haleyville 38

4A Area 13=

Final=

North Jackson 36, DAR 35

5A Area 7=

Final=

Central-Tuscaloosa 63, Sumter Central High School 29

5A Area 8=

Semifinals=

Briarwood Christian 43, Sylacauga 25

Shelby County 59, Moody 36

5A Area 10=

Final=

Talladega 56, Cleburne County 22

5A Area 14=

Final=

Scottsboro 74, Arab 45

5A Area 15=

Semifinals=

Lee-Huntsville 63, St. John Paul II Catholic 35

Mae Jemison 74, Ardmore 44

6A Area 2=

Semifinals=

Baldwin County 48, Gulf Shores 32

Daphne 47, Spanish Fort 42

6A Area 3=

Final=

Dothan 39, Northview 37

6A Area 4=

Semifinals=

Carver-Montgomery 60, Park Crossing 51

6A Area 6=

Final=

Opelika 61, Benjamin Russell 35

6A Area 8=

Semifinals=

Pelham 51, Chelsea 39, OT

6A Area 11=

Final=

Minor 58, Jackson Olin 55

6A Area 13=

Final=

Southside-Gadsden 45, Pell City 44

7A Area 1=

Semifinals=

Alma Bryant 66, Theodore 51

Davidson 65, Baker 39

7A Area 2=

Semifinals=

McGill-Toolen 41, Fairhope 34

Murphy 61, Foley 43

7A Area 5=

Semifinals=

Hoover 76, Vestavia Hills 28

Tuscaloosa County 49, Thompson 41

7A Area 6=

Semifinals=

Huffman 41, Mountain Brook 29

Spain Park 52, Oak Mountain 27

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com

