Monday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL

Autauga Academy 37, Wilcox Academy 28

Macon-East 67, Escambia Academy 42

1A Area 10=

First Round=

Jacksonville Christian 56, Faith Christian 47

1A Area 14=

First Round=

Valley Head 60, Gaylesville 34

1A Area 15=

First Round=

Whitesburg Christian 64, Paint Rock Valley 32

1A Area 16=

First Round=

Waterloo 70, Shoals Christian 47

4A Area 9=

Semifinals=

Childersburg 42, Leeds 39

6A Area 6=

Semifinals=

Benjamin Russell 40, Wetumpka 16

7A Area 1=

First Round=

Theodore 39, Davidson 38

GIRLS PREP BASKETBALL

Clements 54, Elkmont 47

Fultondale 54, Birmingham Holy Family 16

Tuscaloosa Academy 27, Glenwood 25

1A Area 12=

Semifinals=

Marion County 68, Brilliant 30

Meek 43, Addison 34

6A Area 11=

Semifinals=

Jackson Olin 61, Carver-Birmingham 57

Minor 50, Jasper 17

6A Area 12=

Semifinals=

Center Point 57, Gardendale 28

Clay-Chalkville 50, Pinson Valley 44

6A Area 13=

Semifinals=

Pell City 53, Oxford 44

7A Area 1=

First Round=

Baker 52, Mary Montgomery 43

7A Area 3=

Semifinals=

Enterprise 65, Jeff Davis 26

Lee-Montgomery 67, Prattville 29

