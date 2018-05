SIDELINE 2017: Week 10 scores; Round 1 playoff pairings

Below you'll find final scores from the final week of the high school football regular season and playoff pairings.

Addison 41, Winston County 22



Andalusia 34, Straughn 7



Ardmore 34, West Limestone 14



Ariton 36, Red Level 0



Ashville 40, West End-Walnut Grove 28



Auburn 20, Demopolis 0



Autauga Academy 49, Kingwood Christian 6



B.B. Comer 42, Fayetteville 34



Baker 40, Mary Montgomery 0



Beauregard 27, Benjamin Russell 7



Berry 20, Verbena 12



Bessemer Academy 49, Fort Dale Academy 6



Briarwood Christian 27, Madison Academy 3



Brooks 47, Lauderdale County 20



Bullock County 54, Barbour County 6



Carbon Hill 44, Curry 21



Carroll-Ozark 20, Bayside Academy 17



Carver-Birmingham 36, Greensboro 8



Catholic-Montgomery 31, Marbury 7



Central - Clay County 32, Handley 0



Central-Florence 20, Haleyville 18



Chambers Academy 43, Marengo Academy 0



Colbert County 23, Russellville 16



Cullman 37, Chelsea 29



DAR 50, Brindlee Mountain 6



Daphne 24, Baldwin County 3



Davidson 41, Alma Bryant 6



Decatur 38, Sparkman 20



Decatur Heritage 55, Tharptown 0



Dothan 29, Early County, Ga. 20



Elba 30, Opp 18



Escambia Academy 55, Cornerstone Christian 0



Eufaula 52, Valley 17



Faith Academy 21, Escambia County 20



Fort Payne 20, Anniston 7



Francis Marion 64, Hale County 56



Fultondale 28, Montevallo 6



Fyffe 49, Cleburne County 7



Geraldine 35, Crossville 14



Good Hope 29, Hanceville 0



Goshen 28, Brantley 7



Grissom 26, Brewer 24



Gulf Shores 45, Robertsdale 19



Guntersville 7, Albertville 0



Hayden 27, Lincoln 21



Hewitt-Trussville 45, Florence 35



Highland Home 69, Prattville Christian Academy 41



Hillcrest-Evergreen 34, Aliceville 30



Hokes Bluff 43, Westbrook Christian 17



Holly Pond 18, Fairview 6



Holtville 47, Beulah 34



Hueytown 68, Oak Grove 12



Huffman 12, Bessemer City 7



Huntsville 23, Athens 15



IMG Academy, Fla. 32, Hoover 21



J.U. Blacksher 56, McIntosh 20



Jemison 28, Shelby County 27



Keith 30, Central-Hayneville 26



LaFayette 35, Notasulga 30



Lawrence County 28, West Point 20



Leroy 34, Millry 7



Linden 60, Choctaw County 0



Luverne 22, Flomaton 20



Macon-East 38, Clarke Prep 34



Maplesville 28, American Christian Academy 0



Marengo 42, Southern Choctaw 14



Mars Hill Bible 56, Shoals Christian 6



McGill-Toolen 31, Fairhope 14



Monroe Academy 39, Lee-Scott Academy 10



Morgan Academy 21, Glenwood 14



Munford 43, Cordova 20



North Sand Mountain 32, Lexington 16



Northview, Fla. 53, Snook Christian 38



Oak Mountain 36, Hazel Green 29



Oakman 16, Corner 11



Oxford 47, Sumter Central High School 6



Parker 76, Woodlawn 0



Paul Bryant 13, Homewood 7



Pelham 64, John Carroll Catholic 46



Pell City 34, Helena 7



Phillips-Bear Creek 36, Hubbertville 6



Piedmont 40, Oneonta 19



Pike County 26, G.W. Long 9



Pinson Valley 34, Pleasant Grove 0



Plainview 25, Moody 24, OT



Pleasant Valley 40, Spring Garden 20



R.C. Hatch 60, Autaugaville 22



Randolph County 35, Ranburne 0



Russell County 27, B.T. Washington 12



Saint Luke's Episcopal 62, Cottage Hill 35



Saks 51, Weaver 12



Sardis 35, Boaz 7



Satsuma 44, Chickasaw 7



Scottsboro 21, Madison County 9



Section 47, Woodville 21



Shades Valley 41, Vestavia Hills 24



Sidney Lanier 34, Prattville 3



Southside-Gadsden 56, Glencoe 0



St. Clair County 26, Springville 0



St. John Paul II Catholic 16, Clements 13



St. Paul's 9, UMS-Wright 0



Stanhope Elmore 36, Selma 22



Sumiton Christian 56, Marion County 55, 2OT



Sweet Water 35, New Brockton 7



Sylacauga 45, Calera 35



Tate, Fla. 57, Smiths Station 13



Theodore 28, Foley 0



Tuscaloosa Academy 28, Pike Liberal Arts 6



Victory Chr. 54, Vincent 38



W.S. Neal 27, T.R. Miller 17



Westminster Christian Academy 70, Priceville 6



Wicksburg 42, Ashford 0



Wilson 17, Randolph School 6



Woodland 14, Donoho 13



Zion Chapel 27, Pleasant Home 22



GISA Class AAA



Quarterfinal



Trinity Christian-Sharpsburg, Ga. 35, Southern Academy 0



POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS



J.F. Shields vs. Greene County, ccd.

Playoff pairings

CLASS 1A

R-1 qualifier 3: Millry at R-3 qualifier 2: Isabella

R-2 qualifier 4: Pleasant Home at R-4 qualifier 1: Wadley

R-3 qualifier 3: Highland Home at R-1 qualifier 2: Marengo

R-4 qualifier 4: Winterboro at R-2 qualifier 1: Georgiana



R-2 qualifier 3: Houston County at R-4 qualifier 2: Talladega County Central

R-1 qualifier 4: Linden at R-3 qualifier 1: Maplesville

R-4 qualifier 3: Ragland at R-2 qualifier 2: Brantley

R-3 qualifier 4: Notasulga at R-1 qualifier 1: Sweet Water



R-5 qualifier 3: Hubbertville at R-7 qualifier 2: Addison

R-6 qualifier 4: Woodville at R-8 qualifier 1: Hackleburg

R-7 qualifier 3: Decatur Heritage at R-5 qualifier 2: South Lamar

R-8 qualifier 4: Waterloo at R-6 qualifier 1: Cedar Bluff



R-6 qualifier 3: Coosa Christian at R-8 qualifier 2: Cherokee

R-5 qualifier 4: Holy Spirit Catholic at R-7 qualifier 1: Lynn

R-8 qualifier 3: Phillips at R-6 qualifier 2: Spring Garden

R-7 qualifier 4: Meek at R-5 qualifier 1: Pickens County

CLASS 2A

R-1 qualifier 3: J.U. Blacksher at R-3 qualifier 2: Luverne

R-2 qualifier 4: Samson at R-4 qualifier 1: Aliceville

R-3 qualifier 3: Elba at R-1 qualifier 2: Leroy

R-4 qualifier 4: R.C. Hatch at R-2 qualifier 1: Ariton



R-2 qualifier 3: Geneva County at R-4 qualifier 2: Thorsby

R-1 qualifier 4: Southern Choctaw at R-3 qualifier 1: Goshen

R-4 qualifier 3: Keith at R-2 qualifier 2: Abbeville

R-3 qualifier 4: New Brockton at R-1 qualifier 1: St. Luke’s Episcopal



R-5 qualifier 3: Reeltown at R-7 qualifier 2: Falkville

R-6 qualifier 4: Westbrook Christian at R-8 qualifier 1: Sulligent

R-7 qualifier 3: Cleveland at R-5 qualifier 2: LaFayette

R-8 qualifier 4: Sheffield at R-6 qualifier 1: Fyffe



R-6 qualifier 3: Ider at R-8 qualifier 2: Lamar County

R-5 qualifier 4: Ranburne at R-7 qualifier 1: Tarrant

R-8 qualifier 3: Mars Hill Bible at R-6 qualifier 2: Sand Rock

R-7 qualifier 4: Tanner at R-5 qualifier 1: Lanett

CLASS 3A

R-1 qualifier 3: Mobile Christian at R-3 qualifier 2: Pike County

R-2 qualifier 4: Providence Christian at R-4 qualifier 1: Gordo

R-3 qualifier 3: Southside-Selma at R-1 qualifier 2: Clarke County

R-4 qualifier 4: Midfield at R-2 qualifier 1: Wicksburg



R-2 qualifier 3: Slocomb at R-4 qualifier 2: American Christian

R-1 qualifier 4: Bayside Academy at R-3 qualifier 1: Montgomery Academy

R-4 qualifier 3: Oakman at R-2 qualifier 2: Daleville

R-3 qualifier 4: Prattville Christian at R-1 qualifier 1: Hillcrest-Evergreen



R-5 qualifier 3: Ohatchee at R-7 qualifier 2: Sylvania

R-6 qualifier 4: Holly Pond at R-8 qualifier 1: West Morgan

R-7 qualifier 3: North Sand Mountain at R-5 qualifier 2: Randolph County

R-8 qualifier 4: Colbert County at R-6 qualifier 1: Fultondale



R-6 qualifier 3: Locust Fork at R-8 qualifier 2: Colbert Heights

R-5 qualifier 4: Weaver at R-7 qualifier 1: Plainview

R-8 qualifier 3: Lauderdale Co. at R-6 qualifier 2: J.B. Pennington

R-7 qualifier 4: Geraldine at R-5 qualifier 1: Piedmont

CLASS 4A

R-1 qualifier 3: Thomasville at R-3 qualifier 2: Tallassee

R-2 qualifier 4: Dale County at R-4 qualifier 1: Bibb County

R-3 qualifier 3: Leeds at R-1 qualifier 2: UMS-Wright

R-4 qualifier 4: Sipsey Valley at R-2 qualifier 1: Montgomery Catholic



R-2 qualifier 3: Alabama Christian at R-4 qualifier 2: Northside

R-1 qualifier 4: W.S. Neal at R-3 qualifier 1: Munford

R-4 qualifier 3: West Blocton at R-2 qualifier 2: Saint James

R-3 qualifier 4: Childersburg at R-1 qualifier 1: Andalusia



R-5 qualifier 3: Hokes Bluff at R-7 qualifier 2: Madison Academy

R-6 qualifier 4: Haleyville at R-8 qualifier 1: Rogers

R-7 qualifier 3: Randolph at R-5 qualifier 2: Jacksonville

R-8 qualifier 4: West Limestone at R-6 qualifier 1: Fayette County



R-6 qualifier 3: Cordova at R-8 qualifier 2: Wilson

R-5 qualifier 4: Cherokee County at R-7 qualifier 1: Sardis

R-8 qualifier 3: Deshler at R-6 qualifier 2: Dora

R-7 qualifier 4: Westminster Christian at R-5 qualifier 1: Saks

CLASS 5A

R-1 qualifier 3: Jackson at R-3 qualifier 2: Calera

R-2 qualifier 4: Greenville at R-4 qualifier 1: Beauregard

R-3 qualifier 3: Marbury at R-1 qualifier 2: St. Paul’s Episcopal

R-4 qualifier 4: Talladega at R-2 qualifier 1: Carroll



R-2 qualifier 3: Charles Henderson at R-4 qualifier 2: Central-Clay County

R-1 qualifier 4: Williamson at R-3 qualifier 1: Demopolis

R-4 qualifier 3: Sylacauga at R-2 qualifier 2: Eufaula

R-3 qualifier 4: Jemison at R-1 qualifier 1: Vigor



R-5 qualifier 3: St. Clair County at R-7 qualifier 2: Guntersville

R-6 qualifier 4: Corner at R-8 qualifier 1: Mae Jemison

R-7 qualifier 3: Alexandria at R-5 qualifier 2: Wenonah

R-8 qualifier 4: Lawrence County at R-6 qualifier 1: Mortimer Jordan



R-6 qualifier 3: West Point at R-8 qualifier 2: Brooks

R-5 qualifier 4: Pleasant Grove at R-7 qualifier 1: Etowah

R-8 qualifier 3: Lee-Huntsville at R-6 qualifier 2: Hayden

R-7 qualifier 4: Crossville at R-5 qualifier 1: Briarwood Christian

CLASS 6A

R-1 qualifier 3: Saraland at R-3 qualifier 2: Benjamin Russell

R-2 qualifier 4: Stanhope Elmore at R-4 qualifier 1: Hillcrest-Tuscaloosa

R-3 qualifier 3: Opelika at R-1 qualifier 2: Daphne

R-4 qualifier 4: Bessemer City at R-2 qualifier 1: Park Crossing



R-2 qualifier 3: Carver-Montgomery at R-4 qualifier 2: McAdory

R-1 qualifier 4: Blount at R-3 qualifier 1: Wetumpka

R-4 qualifier 3: Paul Bryant at R-2 qualifier 2: Sidney Lanier

R-3 qualifier 4: Pelham at R-1 qualifier 1: Spanish Fort

R-5 qualifier 3: Shades Valley at R-7 qualifier 2: Pell City

R-6 qualifier 4: Carver-Birmingham at R-8 qualifier 1: Austin

R-7 qualifier 3: Cullman at R-5 qualifier 2: Ramsay

R-8 qualifier 4: Florence at R-6 qualifier 1: Pinson Valley

R-6 qualifier 3: Gardendale at R-8 qualifier 2: Muscle Shoals

R-5 qualifier 4: Hueytown at R-7 qualifier 1: Oxford

R-8 qualifier 3: Athens at R-6 qualifier 2: Clay-Chalkville

R-7 qualifier 4: Fort Payne at R-5 qualifier 1: Homewood

CLASS 7A

R-1 qualifier 3: Davidson at R-2 qualifier 2: Auburn

R-2 qualifier 4: Jeff Davis at R-1 qualifier 1: McGill-Toolen Catholic

R-2 qualifier 3: Lee-Montgomery at R-1 qualifier 2: Fairhope

R-1 qualifier 4: Theodore at R-2 qualifier 1: Central-Phenix City



R-3 qualifier 3: Mountain Brook at R-4 qualifier 2: Bob Jones

R-4 qualifier 4: Huntsville at R-3 qualifier 1: Thompson

R-4 qualifier 3: Sparkman at R-3 qualifier 2: Hoover

R-3 qualifier 4: Spain Park at R-4 qualifier 1: Hewitt-Trussville

