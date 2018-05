High school football Week 11 final scores

The following is a list of high school football final scores provided by the AHSAA:

First-round Results



CLASS 1A

Georgiana (11-0) 28, Millry (4-7) 6

Isabella (10-1) 46, Winterboro (6-5) 6

Linden (11-0) 77, Houston County (6-5) 7

Notasulga (7-4) 37, Ragland (7-4) 36

Wadley (10-0) 50, Loachapoka (3-8) 7

Sweet Water (8-2) 47, McKenzie (7-4) 6

Maplesville (10-0) 61, Talladega County Central (4-6) 6

Brantley (7-4) 55, Marengo (6-5) 38



Cedar Bluff (8-3) 41, Berry (5-6) 20

Decatur Heritage (9-2) 35, Phillips (3-8) 8

Pickens County (8-3) 55, Coosa Christian (3-8) 7

Sumiton Christian (9-2) 49, Cherokee (5-6) 28

Hackleburg (9-2) 35, Lynn (7-4) 6

Hubbertville (9-1) 47, Woodville (5-6) 15

Addison (11-0) 63, Shoals Christian (3-8) 20

Spring Garden (10-1) 40, South Lamar (6-5) 14

CLASS 2A

G.W. Long (10-0) 54, J.U. Blacksher (5-6) 21

New Brockton (7-4) 45, Keith (6-5) 16

Southern Choctaw (9-1) 41, Abbeville (4-7) 20

Goshen (8-3) 48, Verbena (6-5) 25

Aliceville (10-1) 47, Luverne (7-4) 14

Leroy (8-3) 26, Ariton (6-5) 0

Elba (9-2) 40, R.C. Hatch (5-6) 8

Washington County (7-3) 42, Samson (6-5) 12



Fyffe (11-0) 56, Horseshoe Bend (6-5) 7

Cleveland (8-3) 41, Red Bay (8-3) 14

LaFayette (11-0) 26, Collinsville (6-5) 6

Sheffield (9-2) 27, Cold Springs (5-6) 14

West End (6-5) 41, Lamar County (6-5) 7

Lanett (9-2) 68, Gaston (6-5) 13

Tanner (8-3) 42, Sulligent (6-5) 14

Sand Rock (9-2) 20, Reeltown (6-5) 18



CLASS 3A

Hillcrest-Evergreen (5-6) 28, Opp (9-2) 25

Oakman (7-4) 21, Montgomery Academy (7-4) 0

Mobile Christian (10-1) 21, Straughn (4-6) 7

Montevallo (10-1) 45, Southside-Selma (7-4) 18

Gordo (11-0) 55, Prattville Christian (5-6) 14

Wicksburg (8-3) 34, T.R. Miller (8-3) 28

Pike County (9-2) 27, American Christian (5-6) 22

Bayside Academy (7-4) 21, Daleville (8-3) 14

Weaver (8-3) 37, Fultondale (8-3) 7

Lexington (8-3) 25, North Sand Mountain (6-5) 14

Piedmont (11-0) 41, Holly Pond (6-5) 26

Colbert County ((-2) 31, Plainview (6-5) 20

Lauderdale County (7-4) 55, Geraldine (5-6) 16

Ohatchee (10-1) 49, Locust Fork (7-4) 28

Sylvania (8-3) 42, West Morgan (7-4) 6

Randolph County (9-2) 28, J.B. Pennington (8-3) 6



CLASS 4A

Saint James (10-1) 49, Satsuma (6-5) 21

Tallassee (8-3) 29, Hale County (5-6) 26

Andalusia (10-1) 42, Alabama Christian (4-7) 24

Leeds (8-3) 19, Greensboro (5-6) 12

Bibb County (8-3) 41, Munford (6-5) 34 (OT)

Thomasville (8-2) 20, Montgomery Catholic (8-3) 6

Handley (9-2) 49, West Blocton (6-5) 7

UMS-Wright (9-2) 36, Dale County (7-4) 0



Hokes Bluff (7-4) 24, Haleyville (9-2) 8

North Jackson (6-4) 41, Wilson (8-3) 7

Cherokee County (9-2) 29, Winfield (7-4) 22

West Limestone (10-1) 28, Madison County (6-5) 26

Rogers (11-0) 42, Randolph (6-5) 6

Cordova (9-2) 46, Jacksonville (8-2) 23

Madison Academy (8-3) 51, Central-Florence (4-7) 13

Fayette County (5-6) 20, Saks (6-5) 7



CLASS 5A

Carroll (11-0) 35, Citronelle (6-5) 21

Calera (8-3) 35, Sylacauga (8-3) 34

Vigor (8-3) 47, B.T. Washington (7-4) 0

Beauregard (9-1) 41, Dallas County (6-5) 0

Central-Clay County (9-2) 56, Jemison (3-8) 14

St. Paul's Episcopal (8-3) 45, Charles Henderson (7-4) 7

Lincoln (4-7) 27, Demopolis (7-4) 24

Jackson (7-3) 41, Eufaula (8-3) 21



Mortimer Jordan (9-2) 22, Pleasant Grove (4-7) 20

Etowah (9-2) 44, Mae Jemison (6-5) 27

Briarwood Christian (10-1) 42, Corner (7-4) 17

Russellville (8-3) 35, Guntersville (6-5) (28)

Arab (6-4) at Brooks (8-2), Killen

Wenonah (8-2) 42, West Point (6-5) 8

Scottsboro (11-0) 38, Lawrence County (5-6) 27

Fairfield (7-4) 14, Hayden (8-3) 7



CLASS 6A

Park Crossing (11-0) 45, Saraland (6-5) 14

Bessemer City (7-4) 31, at Chelsea (8-3) 23

Blount (9-2) 15, Dothan (4-7) 7

McAdory (8-3) 24, Wetumpka (8-3) 7

Hillcrest-Tuscaloosa (11-0) 40, Benjamin Russell (3-8) 16

Spanish Fort (9-2) 23, Carver-Montgomery (5-6) 22

Opelika (10-1) 48, Paul Bryant (4-7) 12

Daphne (9-2) 24, Sidney Lanier (8-3) 6



Minor (10-1) 42, Homewood (5-6) 21

Hartselle (9-2) 21, Albertville (8-3) 7

Ramsay (10-1) 38, Clay-Chalkville (6-5) 28

Decatur (10-1) 35, Cullman (6-5) 10

Austin (8-3) 41, Pell City (6-5) 19

Pinson Valley (8-3) 31, Jackson-Olin (8-3) 5

Muscle Shoals (6-5) 31, Oxford (10-1) 17

Gardendale (8-3) 28, Hueytown (8-3) 26



CLASS 7A

McGill-Toolen Catholic (11-0) 46, Jeff Davis (5-6) 14

Enterprise (10-1) 51, Baker (6-5) 14

Central-Phenix City (9-1) 56, Murphy (6-5) 7

Auburn (8-3) 34, Davidson (9-2) 10



Hoover (9-2) 31, Bob Jones (7-4) 10

James Clemens (8-3) 21, Spain Park (8-3) 12

Hewitt-Trussville (11-0) 63, Oak Mountain (3-8) 21

Gadsden City (6-5) 15, Mountain Brook