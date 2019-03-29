Basic vanilla cake with buttercream

1 CUP OF BUTTER PLUS MORE FOR PANS
2 1/2 CUPS OF ALL PURPOSE FLOUR PLUS MORE FOR PANS
1 TEASPOON OF BAKING POWDER
1 TEASPOON SALT
1 1/2 CUPS OF SUGAR
2 LARGE EGGS
3 LARGE EGG YOLKS
2 TEASPOONS PURE VANILLA EXTRACT
1 CUP OF LOW-FAT BUTTERMILK OR MILK.
PREHEAT OVEN TO 350 DEGREES. BUTTER AND FLOUR TWO 8X12 INCH CAKE PANS. TAPPING OUT EXCESS FLOUR. IN A MEDIUM BOWL, WHISK FLOUR. BAKING POWDER AND SALT.
IN A LARGE BOWL, USING AN ELECTRIC MIXER, BEAT BUTTER AND SUGAR UNTIL LIGHT AND FLUFFY. WITH MIXWER ON LOW, BEAT IN EGGS AND YOLKS, ONE AT A TIME. BEAT IN VANILLA. ALTERNATELY BEAT IN FLOUR MIXTURE AND BUTTERMILK BEGINNING AND ENDING WITH FLOUR MIXTURE; MIX JUST UNTIL COMBINED.
DIVIDE BATTER BETWEEN PANS; SMOOTH TOPS. BAKE UNTIL CAKES PULL AWAY FROM SIDES OF THE PAN, 25 TO 35 MINUTES. LET COOL IN PANS 10 MINUTES. RUN A KNIFE AROUND EDGES OF PANS AND INVERT CAKES ONTO A WIRE RACK. LET COOL COMPLETELY.
BUTTERCREAM
1 POUND OF POWDERED SUGAR
1 CUP SOFTENED BUTTER
1 TBSP VANILLA EXTRACT
RASPBERRY JAM
WEIGH AND SIFT POWDERED SUGAR INTO A BOWL. IN A STAND MIXER WITH A PADDLE, WHIP BUTTER AND VANILLA EXTRACT UNTIL SMOOTH. SLOWLY ADD POWDERED SUGAR UNTIL NICELY INCORPORATED. ADD ANY FOOD COLORING OR FLAVORING AS YOU PLEASE.
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