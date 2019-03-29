Basic vanilla cake with buttercream

Basic vanilla cake with vanilla buttercream
March 29, 2019 at 11:00 AM CDT - Updated March 29 at 11:00 AM

1 CUP OF BUTTER PLUS MORE FOR PANS

2 1/2 CUPS OF ALL PURPOSE FLOUR PLUS MORE FOR PANS

1 TEASPOON OF BAKING POWDER

1 TEASPOON SALT

1 1/2 CUPS OF SUGAR

2 LARGE EGGS

3 LARGE EGG YOLKS

2 TEASPOONS PURE VANILLA EXTRACT

1 CUP OF LOW-FAT BUTTERMILK OR MILK.

PREHEAT OVEN TO 350 DEGREES. BUTTER AND FLOUR TWO 8X12 INCH CAKE PANS. TAPPING OUT EXCESS FLOUR. IN A MEDIUM BOWL, WHISK FLOUR. BAKING POWDER AND SALT.

IN A LARGE BOWL, USING AN ELECTRIC MIXER, BEAT BUTTER AND SUGAR UNTIL LIGHT AND FLUFFY. WITH MIXWER ON LOW, BEAT IN EGGS AND YOLKS, ONE AT A TIME. BEAT IN VANILLA. ALTERNATELY BEAT IN FLOUR MIXTURE AND BUTTERMILK BEGINNING AND ENDING WITH FLOUR MIXTURE; MIX JUST UNTIL COMBINED.

DIVIDE BATTER BETWEEN PANS; SMOOTH TOPS. BAKE UNTIL CAKES PULL AWAY FROM SIDES OF THE PAN, 25 TO 35 MINUTES. LET COOL IN PANS 10 MINUTES. RUN A KNIFE AROUND EDGES OF PANS AND INVERT CAKES ONTO A WIRE RACK. LET COOL COMPLETELY.

BUTTERCREAM

1 POUND OF POWDERED SUGAR

1 CUP SOFTENED BUTTER

1 TBSP VANILLA EXTRACT

RASPBERRY JAM

WEIGH AND SIFT POWDERED SUGAR INTO A BOWL. IN A STAND MIXER WITH A PADDLE, WHIP BUTTER AND VANILLA EXTRACT UNTIL SMOOTH. SLOWLY ADD POWDERED SUGAR UNTIL NICELY INCORPORATED. ADD ANY FOOD COLORING OR FLAVORING AS YOU PLEASE.

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